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Федерация гребли приглашает детей на спортивное мероприятие

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15:31 307

Федерация каноэ и гребли Азербайджана (AKAF) продолжает активно развивать и популяризировать водные виды спорта среди детей и подростков.

В рамках этих усилий при поддержке Министерства молодежи и спорта 1 июня будет организовано специальное мероприятие, приуроченное к Дню международной защиты детей.

Праздник состоится в парке «Деде Горгуд», рядом со станцией метро «Гянджлик». Юные участники получат возможность попробовать свои силы в любительских заплывах на лодках, которые будут проходить под наблюдением профессиональных инструкторов.

Помимо спортивной части, гостей ждут музыкальные программы, веселые викторины и другие развлечения, чтобы сделать день насыщенным, весёлым и запоминающимся.

Начало мероприятия — в 17:00. Вход свободный.

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