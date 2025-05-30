Президент Аргентины принял меры против беременных россиянок

Новая иммиграционная реформа президента Аргентины Хавьера Милей оказалась направленной против преступников, бедных мигрантов и беременных россиянок. Вокруг последних в России была выстроена целая индустрия «родильного туризма». Милей с 29 мая ужесточил требования для получения гражданства Аргентины и также облегчит депортацию иностранцев.

Пресс-секретарь президента Мануэль Адорни заявил, что за последние 20 лет в страну нелегально проникло 1,7 млн человек, действующие правила «поощряют хаос и злоупотребления», а госбольницы за год потратили $100 млн на услуги для иностранцев.

Реформа будет включать несколько пунктов, которые могут поставить крест на «родильном туризме»: власти будут депортировать тех, кто не сообщает об истинных причинах поездок, иммигранты будут оплачивать местные медуслуги и страховку, получать ПМЖ и гражданство будут только проживающие в Аргентине непрерывно в течение двух лет или совершившие «значительные инвестиции». Для получения ПМЖ потребуется подтверждение наличия средств к существованию и отсутствие судимости.

Роды в Аргентине больше не будут давать автоматического права на ВНЖ, подать документы на гражданство на основании рождения ребёнка больше нельзя. Документы также будет рассматривать миграционная служба (DNM), а не суд. Популярность «родильного туризма» была связана с бесплатными родами, выдачей гражданства детям, которое в короткие сроки помогало натурализовать и родителей.

Из-за такого вида туризма отношения между Аргентиной и россиянами обросли миграционными аномалиями. В 2023 году россияне поставили рекорд по числу полученных ВНЖ в Аргентине — 3700 россиян, но почти 75% покинули страну. За 2022 год в республику въехали 10 500 беременных россиянок, которых начали снимать с рейсов и даже не пускать в страну из-за обмана с причиной въезда.

Только на одном из рейсов в Аргентину прилетели 33 россиянки на позднем сроке беременности. Миграционная служба Аргентины уже начала чаще отказывать россиянам в продлении пребывания и вида на жительство, сообщали в консульском отделе посольства России.