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Azercell запускает «Программу киберобразования для школьников»

15:46 256

Лидирующий мобильный оператор страны продолжает реализацию инициатив, направленных на повышение цифровой грамотности и развитие культуры кибербезопасности. В сотрудничестве с Центром кибербезопасности Азербайджана Azercell запустил «Программу киберобразования для школьников».

Цель проекта - информировать учащихся о потенциальных рисках в цифровом пространстве и способствовать формированию у них навыков безопасного поведения в интернете. В ходе тренингов школьники получают практические знания по защите персональных данных, правилам использования социальных сетей, а также методам противодействия интернет-мошенничеству и кибербуллингу. Образовательную программу, основанную на международных стандартах, проводят эксперты Центра кибербезопасности Азербайджана.

На начальном этапе проект охватил общеобразовательные учреждения в Хызинском, Губинском, Гусарском и Хачмазском районах. В результате проведённых сессий около 250 школьников ознакомились с актуальными цифровыми угрозами и узнали, как эффективно противостоять таким явлениям, как троллинг и кибербуллинг.

Отметим, что Центр кибербезопасности Азербайджана был создан в рамках сотрудничества Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Агентства инноваций и цифрового развития с Израильским технологическим институтом Технион. Центр специализируется на подготовке кадров в области кибербезопасности, содействует их профессиональному росту, а также проводит научные исследования и разрабатывает технологические решения в данной сфере.

Azercell на протяжении почти 10 лет реализует инициативы, направленные на повышение осведомленности общественности в вопросах кибербезопасности. Реализованные проекты компании в этой сфере позволили тысячам детей и их родителей как в Баку, так и в регионах получить необходимые знания о цифровой безопасности. Последовательная работа компании в этом направлении вносит существенный вклад в формирование устойчивой информационной среды, способствующей снижению уровня киберугроз в стране.

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