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Сакс: Эпоха глобального доминирования США завершилась

16:06 704

Эпоха однополярного мира, в котором доминируют Соединенные Штаты, уже закончилась, однако в Вашингтоне пока не готовы признать этот факт.

Об этом в интервью ТАСС заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета и директор Центра устойчивого развития Джеффри Сакс.

«Я думаю, что эпоха глобального доминирования США уже завершилась. Мы живем в многополярном мире. Россия — великая держава. США — великая держава. Китай — великая держава. Индия — великая держава. США больше не могут навязывать свою волю по большинству вопросов. Это уже произошло», — отметил он.

По словам Сакса, ключевой вопрос теперь заключается в том, смогут ли США принять эту новую реальность.

«Сейчас мы находимся в стадии отрицания. В Вашингтоне всё ещё верят, что они управляют всем. Это опасное заблуждение», — подчеркнул Сакс.

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