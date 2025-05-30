Почему Трамп так снисходителен к России?

Президент США Дональд Трамп не хочет оказывать давление на Москву в целях прекращения войны с Украиной, поскольку больше всего заинтересован в перезагрузке отношений с РФ. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«Очевидно, что-то удерживает его (Трампа) от оказания большего воздействия на [президента России Владимира] Путина. Возможно, он хочет перезагрузить отношения с Россией больше всего, больше, чем мира. Если ему нужно закончить войну, чтобы иметь возможность заключать сделки, то он, вероятно, прикидывает цену возможного отравления отношений между ними», — сказал собеседник издания.

Газета полагает, что президент США пока воздерживается от поддержки подготовленного в Сенате Конгресса законопроекта о вторичных антироссийских санкциях из-за опасений, что это поставит крест на любой попытке перезагрузить отношения с Россией.