Лавров и Фидан сверили позиции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Стороны обсудили подготовку к очередному раунду прямых двусторонних переговоров между Москвой и Киевом, который запланирован на 2 июня в Стамбуле.
Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства иностранных дел России.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня», — говорится в сообщении МИД РФ.