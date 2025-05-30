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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Лавров и Фидан сверили позиции

16:31 223

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Стороны обсудили подготовку к очередному раунду прямых двусторонних переговоров между Москвой и Киевом, который запланирован на 2 июня в Стамбуле.

Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства иностранных дел России.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня», — говорится в сообщении МИД РФ.

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