Американцев заставят писать эссе об указах Трампа

Кандидаты должны рассказать о своих любимых указах Белого дома и приверженности повышению эффективности правительства. Новые требования распространяются даже на относительно низкие должности начиная с уровня оплаты GS-5 — позиции с базовой зарплатой от $32 357 в год. Среди таких вакансий — помощники медсестер, рейнджеры национальных парков и пожарные.

Один из вопросов звучит так: «Как ваша приверженность Конституции и основополагающим принципам Соединенных Штатов вдохновила вас на получение этой роли в федеральном правительстве? Приведите конкретный пример из профессионального, академического или личного опыта». Другой вопрос требует от соискателей назвать один-два исполнительных указа или политические инициативы, которые им важны, и объяснить, как они помогли бы их реализовать в случае найма. Ответы должны содержать не более 200 слов. В документе подчеркивается, что «кандидаты должны будут подтвердить, что используют собственные слова и не прибегали к помощи консультанта или искусственного интеллекта».

Управление кадров защищает нововведения, утверждая, что вопросы мало отличаются от тех, которые задает любой работодатель для проверки соответствия кандидата корпоративной культуре. Цель плана — сократить общую длительность процесса найма до менее чем 80 дней и создать «федеральную рабочую силу, которая отражает высочайшие стандарты заслуг и службы».