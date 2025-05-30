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Китай подвел США

16:50 100

Президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в нарушении условий торгового соглашения, заключённого ранее между двумя странами. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в социальных сетях.

«Две недели назад Китай оказался в серьёзной экономической опасности. Очень высокие тарифы, которые я установил, сделали почти невозможной торговлю КНР на рынке США. Мы фактически начали холодную войну, что стало разрушительным для Пекина. Чтобы избежать краха, я заключил с Китаем сделку, но позже они нарушили свои обязательства», — подчеркнул американский лидер.

Напомним, в апреле Трамп ввёл высокие торговые пошлины против ряда стран, включая Китай. В ответ Пекин также повысил тарифы, что привело к росту ставок до 145% и продолжающемуся обострению конфликта.

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