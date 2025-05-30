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Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана?

наше поле зрения
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
16:52 209

Накануне в российском городе Пермь прошли «Международные общественно-политические слушания по Евразии», организованные правящей партией «Единая Россия» по поручению президента Владимира Путина. Российские СМИ сообщают, что на мероприятии было зачитано приветственное обращение Путина, а заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил в формате видеоконференции.

Главным докладчиком стал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Отметим, что это не первое мероприятие за последние месяцы, проводимое в рамках пропагандистской кампании, инициированной российским руководством и направленной на создание «Евразийского союза» в контексте многополярного мира. Так, в начале апреля в МИД РФ состоялась встреча с участием послов ряда евразийских стран, аккредитованных в Москве. На ней обсуждалось формирование «евразийского блока безопасности». Хотя в официальных сообщениях не приводился список участников, haqqin.az на основе опубликованной МИД России фотографии установил, что во встрече участвовал и посол Азербайджана в Москве.

На прошлой встрече был посол Азербайджана в России. А кто на этой?

А уже в конце апреля в Волгограде при участии президентов Лукашенко и Путина и под эгидой союзного государства Беларуси и России прошел очередной форум на тему «Формирование единой архитектуры безопасности на евразийском континенте». В своей речи Путин заявил, что эту архитектуру можно выстроить на базе уже существующих союзов и организаций — Союзного государства России и Беларуси, СНГ, ОДКБ, АСЕАН, БРИКС и ШОС. Данных об участии представителей Азербайджана в этом форуме получить не удалось.

Что касается нынешнего собрания в Перми, то сообщается, что в нем участвовали и представители Азербайджана. Официальные российские СМИ информируют, что в слушаниях приняли участие депутаты, дипломаты, эксперты и представители деловых кругов из Китая, Турции, Азербайджана, Пакистана, Кореи, Вьетнама, Испании, Индии, Германии, Австрии, Франции и других стран. Однако из-за отсутствия опубликованных списков участников в интернет-источниках установить, кто именно представлял Азербайджан, не удалось.

Далее — о содержании выступлений и выдвинутых тезисах.

Как заявил Путин в своем поздравительном письме, «упрочнение взаимного доверия между странами и народами Евразийского континента будет способствовать наращиванию широкого, по-настоящему равноправного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества».

«Россия выступает за формирование на континенте архитектуры равной и неделимой безопасности. Суть нашей инициативы состоит в том, чтобы безопасность каждого из государств Евразии была надежно гарантирована — причем не в ущерб другим странам. Это предполагает безальтернативность мирного, политико-дипломатического урегулирования любых международных споров и противоречий, а также создание эффективной системы партнерского взаимодействия в противостоянии общим угрозам и вызовам», — говорится в приветствии Путина.

Лавров и другие обосновывают Советский Союз

Министр иностранных дел Сергей Лавров еще раз напомнил собравшимся, что «Евроатлантика на сегодня утратила статус локомотива развития». И по совокупности показателей объединение БРИКС оставило семерку лидеров позади, и отрыв увеличивается с каждым годом. Центр экономической торгово-инвестиционной активности смещается именно в Евразию. Сама жизнь подталкивает нас к многополярности и налаживанию горизонтальных связей.

Выступая на слушаниях с главным докладом, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал процесс формирования такого контура «объективным, исторически обусловленным процессом».

По его словам, западные страны сами «поставили крест» на модели евроатлантической безопасности, которая выстраивалась с конца 1960-х, и «буквально растоптали» обязательства, взятые на себя в рамках как ОБСЕ, так и Совета Россия—НАТО.

Министр упомянул «нахрапистую экспансию» НАТО на восток, «кровавый госпереворот» в Киеве и «саботирование Минских соглашений», которые, дескать, были использованы «исключительно как передышка с целью накачать Украину вооружениями для войны против России».

«Ту же цель европейцы преследуют и сейчас, когда те же Париж и Берлин под предводительством Макрона и Мерца истерически вместе с Зеленским требуют от нас согласиться на немедленное прекращение огня без каких-либо предварительных условий. Как говорится, спасибо за приглашение, но мы это уже пробовали и видим вас насквозь», — заявил Лавров.

Новый Коминтерн сколочен из Китая, Турции, Азербайджана, Пакистана, Кореи, Вьетнама, Испании, Индии, Германии, Австрии, Франции

Министр посетовал на развертывание инфраструктуры НАТО на Дальнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, заявив об искренней заинтересованности в возобновлении работы «тройки» Россия—Индия—Китай, а также обвинил Запад в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, за год израильской операции в секторе Газа было убито 45 тысяч мирных палестинцев, что, по его словам, в полтора раза больше, чем с обеих сторон за десять лет «конфликта на Украине».

«То, что происходит в секторе Газа, не поддается пониманию», — добавил Лавров.

Россия, по его словам, не заинтересована в «вечной конфронтации с кем бы то ни было», но «в основе урегулирования любого конфликта должно лежать устранение его первопричин», подчеркнул министр.

По мнению Лаврова, «создание единой архитектуры безопасности на евразийском континенте» является «исторической необходимостью» и «вытекает из наступившей эпохи многополярного мира».

«Сама жизнь подталкивает к тому, чтобы в духе многополярности по-новому заняться всесторонним обустройством нашего общего географического и политического пространства, начиная с экономического фундамента», — заявил Лавров.

Он напомнил, что «именно такая философия легла в основу инициативы президента Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства» — интеграционного пространства, открытого для всех государств и объединений континента.

А с чем вышел к Коминтерну Владимир Якушев?

Генеральный секретарь партии «Единая Россия» Владимир Якушев, в свою очередь, признал, что выполнение поставленной Путиным задачи — построение единой архитектуры безопасности и сотрудничества от Тихого океана до Атлантики — дело непростое. По его словам, для реализации этой задачи «предстоит еще многое сделать».

«Это потребует максимального расширения числа сторонников данной стратегической инициативы. Сделать это нужно в тесном взаимодействии с зарубежными партнерами из всех стран Большой Евразии», — отметил Якушев.

Напомним, что Путин официально выдвинул инициативу по формированию «евразийской архитектуры безопасности» еще в 2023 году в Минске. На прошедшем тогда в белорусской столице форуме «Евразийская безопасность» было принято решение о разработке документа под названием «Евразийская хартия многообразия и многополярности» и о проведении дипломатической и политической работы по присоединению к ней стран континента. После подготовки проект хартии планируется утвердить в Минске.

Следует отметить, что стратегия по созданию «Большой Евразии» как самостоятельного экономико-политического центра и закреплению за собой роли лидера не является новой — она была озвучена кремлевскими идеологами задолго до полномасштабного вторжения в Украину. При этом одними из ключевых элементов этой стратегии назывались полная оккупация Украины и установление в ней пророссийского режима. Однако неудача блицкрига и продолжающаяся уже третий год война нанесли серьезный удар по этим планам.

Тем не менее, идея создания евразийского экономико-политического, а в перспективе и военного союза с участием бывших советских республик остается для Москвы приоритетной.

В этой связи стоит напомнить, что ранее в Азербайджане были зафиксированы пропагандистские попытки ряда подозрительных лиц по насаждению в общественно сознании «евразийской идеи». Однако эти силы, действовавшие в интересах России, были выявлены и разоблачены азербайджанскими спецслужбами.

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