Китай не принял супертанкер с российской нефтью

Об этом свидетельствуют данные LSEG и информация от двух трейдеров.

Супертанкер Big Star, на борту которого находится 2,1 миллиона баррелей российской нефти сорта ESPO Blend, встал на якорь у берегов Китая из-за отсутствия спроса.

По словам участников рынка, китайские государственные нефтяные компании опасаются вторичных санкций США, что негативно влияет на интерес к российской нефти. В феврале импорт российской нефти по морю в Китай упал до 970 000 баррелей в сутки — минимум за последние 26 месяцев, согласно данным Kpler.

Хотя позже спрос восстановился, особенно со стороны частных НПЗ, торговля нефтью из РФ по-прежнему сталкивается с трудностями. Как утверждают трейдеры, три партии нефти были предложены слишком поздно и не нашли покупателей. ESPO обычно продается минимум за полтора месяца до погрузки, и позднее предложение может оказаться непривлекательным.

Судно Big Star загрузилось в мае у порта Зарубино, приняв нефть с трёх танкеров класса Aframax — Leftkada, Kai Fu и Centurion I, доставивших топливо из порта Козьмино. Танкер направился в порт Цзеян (провинция Гуандун), но с 23 мая стоит на якоре недалеко от Тайваня.

Трейдеры отмечают, что сорт ESPO редко используется для морского хранения, так как обычно стабильно востребован на азиатском рынке. Однако на фоне санкций и опасений Пекина ситуация изменилась.