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Оппозиционер Мелия отказался давать показания против Саакашвили

16:54 764

Тбилисский городской суд сменил залог на арест в качестве меры пресечения задержанному вчера оппозиционеру Нике Мелия за отказ дать показания парламентской комиссии по расследованию правления третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее суд обязал Мелия внести 50 тыс. лари ($18,3 тыс.), однако он не сделал этого в установленный срок. Прокуратура подала новое ходатайство, и суд его удовлетворил. Мелия доставили на заседание из СИЗО, куда попал 29 мая – его задержали в административном порядке за оскорбление полицейских.

На заседании Мелия заявил, что имел право внести залог до полуночи, но физически не мог этого сделать. По его словам, задержание было похищением: его насильно затолкали в микроавтобус, где находились 11 человек без формы, разбили видеорегистраторы и отобрали телефон.

Судья Ираклий Швангирадзе отказался рассматривать обстоятельства задержания, сославшись на то, что это дело ему не поручали. В ответ Мелия плеснул в сторону судьи водой и обвинил его в соучастии в политических репрессиях.

Объявляя решение после технического перерыва, судья подчеркнул, что учитывал «поведение подсудимого» и назвал Мелия «незаконопослушным гражданином».

Отказ сотрудничать с парламентской комиссией может повлечь лишение свободы на срок до одного года.

Вместе с Мелия обвинения предъявили лидерам партий «Лело» Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, главе «Стратегии Агмашенебели» Георгию Вашадзе, основателю «Гирчи – больше свободы» Зурабу Джапаридзе, экс-министру обороны Ираклию Окруашвили, а также главе «Ахали» Нике Гварамия. Хазарадзе, Джапаридзе и Вашадзе внесли залог вовремя. Окруашвили и Джапаридзе уже арестованы. Гварамия отказался платить.

Парламентская комиссия планирует направить итоговый отчет в Конституционный суд с требованием признать партию Саакашвили «Единое национальное движение» неконституционной. На этом основании правящая партия намерена запретить и другие политические силы, якобы аффилированные с ЕНД.

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