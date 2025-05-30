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Власти оставили Гуцул без денег

17:09 1007

Налоговая служба Молдовы заморозила активы башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул и ряда лиц из ее окружения, пишут зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что Гуцул могут отстранить от должности из-за продолжительного нахождения под арестом.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании, фальсификации документов, а также деклараций и отчетов о финансировании. 12 мая районный суд Кишинева продлил домашний арест главы автономии до 13 июня.

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