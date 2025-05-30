Власти оставили Гуцул без денег

Налоговая служба Молдовы заморозила активы башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул и ряда лиц из ее окружения, пишут зарубежные СМИ.
Ранее сообщалось, что Гуцул могут отстранить от должности из-за продолжительного нахождения под арестом.
Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании, фальсификации документов, а также деклараций и отчетов о финансировании. 12 мая районный суд Кишинева продлил домашний арест главы автономии до 13 июня.