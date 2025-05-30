Кто представит Киев на новых на переговорах в Стамбуле?

Состав делегации Украины, которая должна отправиться на встречу в Стамбуле 2 июня, останется тем же, что во время первого раунда переговоров 16 мая. Об этом сообщил на брифинге представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Если встреча состоится и российская делегация будет той же, что и на предыдущей встрече, то можно ожидать того же состава украинской делегации, что на той встрече. Это логично», - сказал он. Отвечая на вопрос о переговорной позиции украинской делегации, он отметил, что ее члены сосредоточатся на вопросе «полного и безусловного прекращения огня».

30 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что состав российской делегации 2 июня в Стамбуле останется прежним.

Украинскую делегацию 16 мая в Стамбуле возглавлял министр обороны Рустем Умеров. В состав делегации также вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, заместитель начальника штаба командования Воздушных сил Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов, офицер протокола аппарата обеспечения главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев и советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз.