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Образовательная выставка Study in Azerbaijan в Узбекистане

17:16 378

В целях расширения сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере науки и высшего образования в Ташкенте 27-31 мая в рамках визита замминистра науки и образования Идриса Исаева и ректоров высших учебных заведений в Узбекистан была организована образовательная выставка Study in Azerbaijan.

Выставка стала одним из важных шагов на пути реализации задач, предусмотренных протоколом 13-го заседания Межправительственной комиссии Азербайджан-Узбекистан.

На выставке Азербайджан представили 17 высших учебных заведений. На стендах азербайджанских вузов участникам была предоставлена подробная информация о возможностях получения образования по различным специальностям, стипендиальных программах, жизни студентов в нашей стране.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шахрух Далиев, заместитель министра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев, а также чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев. Выступавшие подчеркнули важность сотрудничества двух стран в контексте интернационализации науки и высшего образования и выразили уверенность, что выставка будет способствовать развитию образовательных и культурных связей.

Основная цель выставки — укрепление межкультурных связей, содействие студенческому обмену, увеличение числа иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане.

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