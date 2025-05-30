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Азербайджанские школьники стали вторыми

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17:19 812

Финальный этап Международной Космической Олимпиады, организованный по инициативе Космической Академии Азеркосмоса при поддержке Агентства по инновациям и цифровому развитию, Агентства по дошкольному и общему образованию, Института образования Азербайджанской Республики и в сотрудничестве с Космическим агентством Израиля, успешно завершился.

Команда школьников лицея имени академика Зарифы Алиевой, занявшая первое место на национальном этапе, была удостоена почётного 2-го места на международном уровне среди 500 школ и 11 000 участников.

Международная Космическая Олимпиада, впервые проведённая в 2000 году в Тель-Авиве, считается одним из самых престижных образовательных мероприятий в области космоса для школьников со всего мира.

Олимпиада представляет собой образовательную инициативу, вдохновляющую тысячи молодых людей на изучение космоса. Расширяя границы знаний, она способствует формированию глобального сообщества школьников, интересующихся космической наукой. Программа Олимпиады основана на трёх ключевых педагогических подходах: управляемом открытии и обучении, проблемно-ориентированном обучении и развитии вычислительного мышления.

В этом году в Олимпиаде приняли участие 700 учащихся 7–9-х классов из 35 общеобразовательных учреждений Азербайджана. 70 преподавателей STEAM-направления выступили в роли фасилитаторов, оказывая поддержку школьным командам. Под модерацией международных экспертов была организована серия семинаров в гибридном формате, а также реализована программа «Обучение для тренеров».

Первый этап Олимпиады охватывал период с октября 2024 года по апрель 2025 года. В ходе него школьники выполняли практические задания по темам устойчивого развития, искусственного интеллекта, пятой технологической революции и взаимодействия общества с космосом.

На втором этапе команды выполняли комплексные и креативные задания: проводили сравнительный анализ международных космических станций, разрабатывали собственные инновационные станции и представляли их в виде инфографических постеров. С помощью инструмента «Claude AI Artifacts» школьники создавали образовательные игры и проводили просветительские мероприятия в своих школах.

На третьем этапе участники проектировали 3D-модели станций на платформе «Tinkercad», создавали сценарии управления с использованием виртуальных чат-ботов и тестировали материалы на пригодность при космических условиях. Этап также включал международное сотрудничество: школьники выступали в роли «послов», обмениваясь проектами и презентациями с командами из других стран.

В национальном финале 14 школьных команд представили инновационные проекты по темам жизнеобеспечения на орбите, управления с применением ИИ и устойчивого сельского хозяйства в космосе. Команды представили свои станции в виде физических моделей и постеров, а пятиминутные презентации на английском языке оценивались по техническим и коммуникативным критериям.

Национальный этап Международной Космической Олимпиады, организованный Космической Академией Азеркосмоса при поддержке Космического агентства Израиля, завершился в апреле 2025 года.

По его итогам:

  • I место — команда лицея имени академика Зарифы Алиевой,
  • II место — сборная команда девушек проекта WomeninTech,
  • III место — команда средней школы №161 г. Баку.

Международный этап Олимпиады прошёл в мае 2025 года на базе Тель-Авивского университета. В нём приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов, представители космических агентств обеих стран, а также члены организационных комитетов Азербайджана и Израиля. Команды защищали проекты станций, разработанные в течение девяти месяцев на национальном этапе.

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