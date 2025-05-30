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Гарвард победил Трампа

17:31 1372

Федеральный суд США временно заблокировал запрет администрации президента Дональда Трампа на прием иностранных студентов в Гарвардский университет.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на решение судьи Эллисон Берроуз.

Судья постановила, что аннулирование сертификата Student and Exchange Visitor Program (SEVP), позволяющего университету принимать иностранных студентов, недопустимо на текущем этапе, поскольку оно нарушает установленный порядок и может причинить необратимый ущерб. Таким образом, Гарвард сохраняет право участвовать в программах студенческого обмена и оформления виз для иностранных студентов.

Ранее Министерство внутренней безопасности США под руководством Кристи Ноем обвинило Гарвард в «поощрении насилия и антисемитизма» и связях с Коммунистической партией Китая, что послужило причиной аннулирования сертификата SEVP.

В ответ Гарвард подал иск в федеральный суд Массачусетса, где судья Берроуз временно приостановила действие распоряжения Белого дома. Окончательное решение по делу еще не принято.

Напомним, недавно Гарвард объявил о новой инициативе: с осени 2025 года студенты из семей с доходом менее 200 тысяч долларов в год смогут учиться бесплатно. Это шаг направлен на расширение доступности образования и поддержку разнообразия в университете.

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