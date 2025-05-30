Знаменитости и дипломаты в Баку распивают чешское пиво

В столице Азербайджана состоялось открытие ресторана сети Yaban Pub & Restaurant 61, приуроченное к ежегодному фестивалю «День чешского пива». Организаторами мероприятия выступили посольство Чешской Республики в Азербайджане и основатель ресторанного бренда Yaban, предприниматель Вюсал Шарифов. Торжество прошло в праздничной атмосфере с участием официальных лиц, представителей деловых кругов и дипломатического корпуса. Событие объединило представителей различных сфер — от государственных структур до международных организаций. В церемонии приняли участие председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов, президент Всемирной федерации мини-футбола Филипп Джуда, аккредитованные в Баку дипломаты, предприниматели, представители СМИ и общественных организаций.

Выступая на открытии, основатель сети Yaban Pub & Restaurant Вюсал Шарифов подчеркнул, что благоприятная инвестиционная среда, сформированная в Азербайджане благодаря стабильной внутренней и внешней политике, играет важнейшую роль в развитии частной инициативы и предпринимательства. «Сегодня мы открываем ресторан под брендом Yaban, что свидетельствует о нашей уверенности в будущем этого проекта, - отметил Шарифов. - Мы рады объявить о новом партнёрстве с компаниями Saffron Restaurants и Azəriş, входящими в состав PASHA Holding. Это сотрудничество знаменует собой качественно новый этап в нашей деятельности и открывает дополнительные возможности для масштабирования и повышения стандартов обслуживания». Особое внимание Шарифов уделил взаимодействию с посольством Чешской Республики, которое на протяжении последних лет активно поддерживает инициативу проведения в Азербайджане фестиваля «День чешского пива».

«Проведение этого мероприятия в новом месте, в одном из самых современных и оживлённых районов Баку, делает фестиваль ещё более заметным и привлекательным как для местной публики, так и для туристов, - подчеркнул Шарифов в интервью haqqin.az. - Благодаря поддержке посольства Чехии мы наладили прямые связи с ведущими пивоваренными компаниями этой страны, что позволило вывести на азербайджанский рынок такие культовые марки, как Budweiser Budvar и Prazacka». По словам предпринимателя, чешское пиво пользовалось огромной популярностью в Азербайджане ещё с советских времён. Сегодня, благодаря качеству продукции и росту интереса к европейским брендам, спрос на оригинальное чешское пиво продолжает стабильно расти как в ресторанах и пабах, так и в крупных торговых сетях. Посол Чешской Республики в Азербайджане Милан Седлачек, выступая на мероприятии, выразил удовлетворение уровнем сотрудничества с сетью ресторанов Yaban и высоко оценил интерес азербайджанской публики к чешской культуре потребления пива. «Очень важно, что благодаря партнёрству с Yaban многие жители Азербайджана узнали, что бренд Budweiser — это не американская, а чешская марка Budweiser Budvar, производимая в городе Ческе-Будеёвице, - подчеркнул дипломат. - США пытались присвоить себе этот бренд, но проигрывают все международные судебные споры за права на эту торговую марку. Мы гордимся тем, что оригинальный Budvar представлен в Азербайджане, и уверены в дальнейших перспективах его продвижения».