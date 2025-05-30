mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате

Платформа mygov продолжает расширять охват цифровых документов и информации. Благодаря инициативе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения управления территориальными медицинскими учреждениями (TƏBİB) и Агентства инноваций и цифрового развития теперь через платформу mygov граждане могут напрямую получить доступ к следующим данным: «Мой семейный врач», «Мои обращения к врачу» и «Результаты лабораторных анализов».

Ранее эти данные были доступны исключительно через мобильное приложение «e-Tabib», теперь же ими можно воспользоваться через веб-портал или мобильное приложение «mygov». Таким образом, граждане в одном месте, без необходимости перехода на дополнительные платформы получили доступ к информации о медицинских услугах, предоставляемых им как по обязательному медицинскому страхованию, так и на платной основе в государственных медицинских учреждениях TƏBİB, а также об услугах, предоставляемых по обязательному медицинскому страхованию в других государственных и частных медицинских учреждениях.

Использование новых сервисов осуществляется в следующие этапы:

Как пользоваться информацией «Мой семейный врач»:

• Войти в раздел «Мои медицинские данные» на платформе mygov.

• Выбрать пункт «Мой семейный врач».

• Ознакомиться с информацией.

С помощью этой функции граждане могут легко получить сведения о своем семейном враче в государственном учреждении первичной медико-санитарной помощи, где они зарегистрированы.

Как пользоваться информацией «Направления моего врача»:

• Войти в раздел «Мои медицинские данные» на платформе mygov.

• Выбрать пункт «Мои обращения к врачу».

Здесь пользователи могут ознакомиться с информацией о своих визитах к врачу, поставленных диагнозах и оказанных медицинских услугах.

Как пользоваться информацией «Результаты моих лабораторных анализов»:

• Войти в раздел «Мои медицинские данные» на платформе mygov.

• Выбрать пункт «Результаты лабораторных анализов».

• Ознакомиться с данными.

Эти нововведения позволяют гражданам экономить время и ресурсы, а также обеспечивают более быстрый и удобный доступ к их медицинской информации.

Скачать мобильное приложение mygov можно по ссылке:

https://onelink.to/rryy4q

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