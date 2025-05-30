USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

NEQSOL Holding получил одобрение АМКУ на приобретение ведущего производителя титана в Украине

17:48 835

Группа компаний NEQSOL Holding получила одобрение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение контрольного пакета акций Объединенной горно-химической компании (АО ОГХК) – крупнейшего производителя титанового концентрата в Европе и одного из ведущих производителей титана и редкоземельного сырья в мире. Сделка будет реализована через компанию CEMIN Ukraine LLC, являющейся дочерней структурой холдинга.

Полученное разрешение позволяет приступить к финальному этапу одной из крупнейших приватизационных сделок в Украине. Согласно условиям сделки, CEMIN Ukraine LLC получит полный контроль над АО ОГХК путем прямой покупки акций компании.

NEQSOL Holding подтверждает свою приверженность всем обязательствам в рамках приватизации и намерена превратить АО ОГХК в современную, эффективную и конкурентоспособную компанию на мировом титановом рынке.

«АО ОГХК обладает значительным потенциалом, и мы видим в этом возможность внести вклад в экономическое восстановление страны. Сейчас наш приоритет – привлечь необходимые знания, технологии и управленческие практики, чтобы превратить ее в сильную и конкурентоспособную на глобальном уровне компанию», – отметил Юсиф Джаббаров, председатель NEQSOL Holding.

Для реализации масштабной модернизации АО ОГХК NEQSOL Holding уже начал сотрудничество с ведущими профильными компаниями и экспертами. Основные направления – разработка продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие глубокой переработки сырья и выход на ключевые международные рынки.

О NEQSOL Holding

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в таких сферах, как телекоммуникации, энергетика, строительство и высокие технологии.

Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну
Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну наш обзор
18:32 1027
Что обсудили посол Азербайджана и замглавы МИД России?
Что обсудили посол Азербайджана и замглавы МИД России?
18:20 808
NEQSOL Holding получил одобрение АМКУ на приобретение ведущего производителя титана в Украине
NEQSOL Holding получил одобрение АМКУ на приобретение ведущего производителя титана в Украине
17:48 836
Знаменитости и дипломаты в Баку распивают чешское пиво
Знаменитости и дипломаты в Баку распивают чешское пиво светская хроника, фото/видео
17:29 2388
США медленно снимают санкции с Чемезова
США медленно снимают санкции с Чемезова
18:00 1126
ТуранБанк вместе с агентством DOST осчастливили детей
ТуранБанк вместе с агентством DOST осчастливили детей ФОТО
17:43 356
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
17:37 639
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана?
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана? наше поле зрения
16:52 2920
Забастовка парализовала Иран
Забастовка парализовала Иран что происходит?
12:57 4058
Кремль назвал условия встречи Путина, Трампа и Зеленского
Кремль назвал условия встречи Путина, Трампа и Зеленского
14:28 4133
Курды упаковывают чемоданы
Курды упаковывают чемоданы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 3728

ЭТО ВАЖНО

Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну
Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну наш обзор
18:32 1027
Что обсудили посол Азербайджана и замглавы МИД России?
Что обсудили посол Азербайджана и замглавы МИД России?
18:20 808
NEQSOL Holding получил одобрение АМКУ на приобретение ведущего производителя титана в Украине
NEQSOL Holding получил одобрение АМКУ на приобретение ведущего производителя титана в Украине
17:48 836
Знаменитости и дипломаты в Баку распивают чешское пиво
Знаменитости и дипломаты в Баку распивают чешское пиво светская хроника, фото/видео
17:29 2388
США медленно снимают санкции с Чемезова
США медленно снимают санкции с Чемезова
18:00 1126
ТуранБанк вместе с агентством DOST осчастливили детей
ТуранБанк вместе с агентством DOST осчастливили детей ФОТО
17:43 356
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
17:37 639
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана?
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана? наше поле зрения
16:52 2920
Забастовка парализовала Иран
Забастовка парализовала Иран что происходит?
12:57 4058
Кремль назвал условия встречи Путина, Трампа и Зеленского
Кремль назвал условия встречи Путина, Трампа и Зеленского
14:28 4133
Курды упаковывают чемоданы
Курды упаковывают чемоданы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 3728
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться