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ТуранБанк вместе с агентством DOST осчастливили детей

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17:43 356

Придерживаясь принципов социально ответственного банкинга, ТуранБанк подписал очередную благотворительную акцию к 1 Июня - Международному дню защиты детей.

В рамках программы «Добровольный DOST» агентства DOST банк провел мероприятие при поддержке Центра инклюзивного развития и творчества DOST, направленное на содействие социальной интеграции детей с аутизмом, синдромом дауна, а также детей из семей шехидов, развитие их творческих способностей и навыков, а также привлечение внимания общества к их правам и потребностям в связи с Международным днем защиты детей.

Акция, в которой приняли участие 50 детей из уязвимых категорий, продолжилась в трех направлениях. В рамках программы «Раскрась мир в свой цвет» дети на большом глобусе из пенопластового материала рисовали картины, отражающие миры их мечтаний, а во второй части мероприятия с детьми проводились занятия по экотерапии во дворе Центра инклюзивного развития и творчества DOST, а также высаживались цветы. В третьей части состоялся танцевальный мастер-класс под названием «Ритм для всех». В конце детям вручили различные подарки.

Следует отметить, что ТуранБанк постоянно держит в центре внимания уязвимые слои населения и поддерживает их в рамках программы Корпоративной социальной ответственности. Банк продолжит свои проекты по поддержке детей, в том числе акции по удовлетворению потребностей социально уязвимых слоев населения.

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