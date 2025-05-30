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В Москве попытка теракта

17:45 1370

В Москве пресечена попытка теракта, организованная, по данным следствия, по заданию украинских спецслужб.

Об этом заявила пресс-служба Следственного комитета России.

В сообщении говорится, что следователи пришли с обыском к фигуранту дела о публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Его имя не называется. Во время следственных действий в жилище обвиняемого нашли мобильный телефон, «при осмотре которого следствием обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать «схрон» в лесопарке на западе Москвы».

«Незамедлительно следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов проведен осмотр указанного места в лесопарке, где обнаружено и изъято СВУ [самодельное взрывное устройство]. По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей», — утверждает СК.

В отношении обвиняемого завели еще одно уголовное дело — о приготовлении к совершению теракта (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ). Его отправили в СИЗО.

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