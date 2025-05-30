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Суд запретил сравнивать Путина с Гитлером

17:47 1228

Кировский районный суд Омска признал запрещенными в стране 12 страниц сайта с изображениями, на которых президент России Владимир Путин сравнивается с Адольфом Гитлером.

Под запрет попали фотографии, где Путину прифотошопили усы и прическу фюрера. Также суд запретил надписи Putler kaput, которые есть, в частности, на кадрах с протестов, обратила внимание «Верстка».

Так, суд запретил фотографию блогера Ильи Варламова, на которой женщина держит плакат с надписью «Путлер, выпей яду, пока не угостили свинцом». Кроме того, под ограничения попали кадры из фильма «Гитлер капут!» с Павлом Деревянко.

В список попала страница на сайте «Стихи.ру», где размещено изображение с Путиным. На картинке с надписью «Как спасти Россию от позора» он приставляет к голове револьвер. Также запрещена страница в ЖЖ, где опубликовано изображение, стилизованное под обложку журнала «Крокодил».

На ней есть фотография Путина с надписью «В суде началось рассмотрение дела по существу. Существо заявило, что оно невиновно». Запретить картинки потребовала прокуратура Омска. Там сочли, что они «негативным образом сказываются на интересах общества и государства, побуждают неопределенный круг лиц к совершению террористической деятельности, преступлений и способствуют их совершению».

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