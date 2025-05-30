США медленно снимают санкции с Чемезова

На сайте минюста США опубликовали документ, согласно которому компания Rathmell Short LLP будет консультировать гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова по решению административных и юридических вопросов на территории США.

Собеседник агентства рассказал, что это может быть связано с планами США снять санкции с Чемезова и начать вести совместный бизнес. Администрация американского президента Дональда Трампа может осуществлять кампанию по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей, чтобы продолжать строить совместный бизнес, добавил он.

«Мы видели документы, не можем комментировать процессуальные действия, которые инициированы не нами», – сказали агентству в пресс-службе госкорпорации, где готовы поприветствовать возможную отмену ограничений.

Сергей Викторович Чемезов — российский олигарх, генеральный директор госкорпорации «Ростех», близкий соратник президента Владимира Путина. С 2014 года он находится под международными санкциями, включая США, ЕС, Канаду, Великобританию, Украину и другие страны, за поддержку агрессивной политики России и участие в финансировании войны против Украины.

СБУ Украины предъявила Чемезову подозрение по части 4 статьи 110-2 УК Украины, обвиняя его в финансировании действий, направленных на насильственное изменение границ Украины.

По данным СБУ, «Ростех» производит более 80% военной техники, вооружений и боеприпасов, используемых российской армией, включая истребители Су-30, Су-35, Су-57, вертолёты Ка-52 и Ми-28, ракеты «Кинжал», танки Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М, а также системы залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г».

В 2022 году, по версии следствия, Чемезов получил указание от Путина об увеличении производства вооружений для нужд российской армии. Выполняя это поручение, он организовал работу заводов «Ростеха» в три-четыре смены, запретив отпуск сотрудникам, что позволило значительно увеличить объёмы выпуска военной продукции.

По данным расследования OCCRP, родственники Чемезова владеют дорогой недвижимостью в Испании, включая виллу в Марбелье и яхту Valerie стоимостью около $140 млн. Также упоминаются офшорные компании, связанные с его семьёй, на общую сумму около 22 миллиардов рублей .