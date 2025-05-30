USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

США медленно снимают санкции с Чемезова

18:00 1129

На сайте минюста США опубликовали документ, согласно которому компания Rathmell Short LLP будет консультировать гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова по решению административных и юридических вопросов на территории США.

Собеседник агентства рассказал, что это может быть связано с планами США снять санкции с Чемезова и начать вести совместный бизнес. Администрация американского президента Дональда Трампа может осуществлять кампанию по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей, чтобы продолжать строить совместный бизнес, добавил он.

«Мы видели документы, не можем комментировать процессуальные действия, которые инициированы не нами», – сказали агентству в пресс-службе госкорпорации, где готовы поприветствовать возможную отмену ограничений.

Сергей Викторович Чемезов — российский олигарх, генеральный директор госкорпорации «Ростех», близкий соратник президента Владимира Путина. С 2014 года он находится под международными санкциями, включая США, ЕС, Канаду, Великобританию, Украину и другие страны, за поддержку агрессивной политики России и участие в финансировании войны против Украины.

СБУ Украины предъявила Чемезову подозрение по части 4 статьи 110-2 УК Украины, обвиняя его в финансировании действий, направленных на насильственное изменение границ Украины.

По данным СБУ, «Ростех» производит более 80% военной техники, вооружений и боеприпасов, используемых российской армией, включая истребители Су-30, Су-35, Су-57, вертолёты Ка-52 и Ми-28, ракеты «Кинжал», танки Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М, а также системы залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г».

В 2022 году, по версии следствия, Чемезов получил указание от Путина об увеличении производства вооружений для нужд российской армии. Выполняя это поручение, он организовал работу заводов «Ростеха» в три-четыре смены, запретив отпуск сотрудникам, что позволило значительно увеличить объёмы выпуска военной продукции.

По данным расследования OCCRP, родственники Чемезова владеют дорогой недвижимостью в Испании, включая виллу в Марбелье и яхту Valerie стоимостью около $140 млн. Также упоминаются офшорные компании, связанные с его семьёй, на общую сумму около 22 миллиардов рублей .

Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну
Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну наш обзор
18:32 1034
Что обсудили посол Азербайджана и замглавы МИД России?
Что обсудили посол Азербайджана и замглавы МИД России?
18:20 813
NEQSOL Holding получил одобрение АМКУ на приобретение ведущего производителя титана в Украине
NEQSOL Holding получил одобрение АМКУ на приобретение ведущего производителя титана в Украине
17:48 836
Знаменитости и дипломаты в Баку распивают чешское пиво
Знаменитости и дипломаты в Баку распивают чешское пиво светская хроника, фото/видео
17:29 2394
США медленно снимают санкции с Чемезова
США медленно снимают санкции с Чемезова
18:00 1130
ТуранБанк вместе с агентством DOST осчастливили детей
ТуранБанк вместе с агентством DOST осчастливили детей ФОТО
17:43 357
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
17:37 640
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана?
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана? наше поле зрения
16:52 2924
Забастовка парализовала Иран
Забастовка парализовала Иран что происходит?
12:57 4060
Кремль назвал условия встречи Путина, Трампа и Зеленского
Кремль назвал условия встречи Путина, Трампа и Зеленского
14:28 4137
Курды упаковывают чемоданы
Курды упаковывают чемоданы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 3728

ЭТО ВАЖНО

Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну
Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну наш обзор
18:32 1034
Что обсудили посол Азербайджана и замглавы МИД России?
Что обсудили посол Азербайджана и замглавы МИД России?
18:20 813
NEQSOL Holding получил одобрение АМКУ на приобретение ведущего производителя титана в Украине
NEQSOL Holding получил одобрение АМКУ на приобретение ведущего производителя титана в Украине
17:48 836
Знаменитости и дипломаты в Баку распивают чешское пиво
Знаменитости и дипломаты в Баку распивают чешское пиво светская хроника, фото/видео
17:29 2394
США медленно снимают санкции с Чемезова
США медленно снимают санкции с Чемезова
18:00 1130
ТуранБанк вместе с агентством DOST осчастливили детей
ТуранБанк вместе с агентством DOST осчастливили детей ФОТО
17:43 357
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
17:37 640
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана?
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана? наше поле зрения
16:52 2924
Забастовка парализовала Иран
Забастовка парализовала Иран что происходит?
12:57 4060
Кремль назвал условия встречи Путина, Трампа и Зеленского
Кремль назвал условия встречи Путина, Трампа и Зеленского
14:28 4137
Курды упаковывают чемоданы
Курды упаковывают чемоданы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 3728
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться