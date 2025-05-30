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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Кулеба рассказал, почему Украина не пойдет на компромисс

18:11 931

Украина не пойдет на компромисс на переговорах относительно своего суверенитета, поскольку ей не грозит поражение. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье Foreign Affairs.

«У Киева, безусловно, могут быть лучшие карты, но страна не настолько отчаянна, чтобы сдаваться сейчас. Украина рассчитывает на то, что Европа защитит ее», — отметил он.

Кулеба обратил внимание на то, что сейчас ПВО Украины держится, и Европа объявляет о новой военной помощи Киеву, одновременно инвестируя больше в оборонное производство.

«Эпоха мира в Европе, похоже, закончилась. Война в Украине, скорее всего, продолжится, чем прекратится», — добавил он. 

Кулеба также отметил, что Зеленский не считает уступки приемлемым вариантом урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что такие уступки приведут к утрате Киевом контроля над Украиной и добавил, что для Зеленского «это свет приближающегося поезда».

«Не предопределено ничего, кроме смерти», – заявил Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Киеве заявил, что Украина хочет увидеть документ с изложением предложений России по мирному соглашению, прежде чем направит делегацию в Стамбул для двусторонних переговоров.

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