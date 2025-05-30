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Что обсудили посол Азербайджана и замглавы МИД России?

18:20 813

В пятницу, 30 мая, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев обсудили взаимодействие стран в сфере информационной безопасности, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Проведен обмен мнениями по ряду вопросов российско-азербайджанского взаимодействия, в том числе в сфере информационной безопасности», - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что в ходе встречи обе стороны отметили важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений в русле положений подписанной на высшем уровне Декларации о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года.

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