Что обсудили посол Азербайджана и замглавы МИД России?

В пятницу, 30 мая, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев обсудили взаимодействие стран в сфере информационной безопасности, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.
«Проведен обмен мнениями по ряду вопросов российско-азербайджанского взаимодействия, в том числе в сфере информационной безопасности», - говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве добавили, что в ходе встречи обе стороны отметили важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений в русле положений подписанной на высшем уровне Декларации о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года.