ИГИЛ устроило взрывы в Сирии

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на правительственные войска на юге Сирии. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Во время одной из атак взорвалась бомба, в результате чего семь солдат погибли или были ранены, заявило ИГИЛ. Нападение произошло «в прошлый четверг», 22 мая, в пустыне южной провинции Суэйда.

В другом заявлении группировка сообщила, что в соседнем районе был еще один взрыв, а его жертвами стали члены поддерживаемой США Свободной сирийской армии. Как следствие, погиб один боец, еще трое получили ранения.

В Сирийской обсерватории по правам человека, находящейся в Великобритании, заявили, что в результате нападения на правительственные войска погиб один мирный житель, а трое солдат получили ранения. В обсерватории назвали случившееся первым подобным нападением на сирийские войска, о котором заявило ИГИЛ, с момента падения режима Башара Асада в декабре 2024 года.