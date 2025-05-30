Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну

Как стало известно из новостных лент, на днях Армению, а затем Азербайджан посетил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, куратор отношений с Южной Европой и Кавказом Джошуа Хак. Это самый высокопоставленный представитель США, посетивший регион с момента начала работы администрации Трампа. В отличие от Брендана Ханрахана, ныне возглавляющего Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента, Хак — кадровый дипломат, работавший во внешнеполитическом ведомстве США еще до прихода Трампа к власти во второй раз и ныне занимающий свою должность. Напомним, что госсекретарь Марко Рубио в начале апреля назначил на пост главы Бюро по делам Европы и Евразии Ханрахана, который ранее работал его помощником в Сенате и не имеет дипломатического опыта. Эта должность считается ключевой в Госдепартаменте, поскольку данное бюро традиционно отвечает за одно из важнейших направлений внешней политики США. Назначение Ханрахана, с учетом отсутствия у него опыта в дипломатии, вызвало обеспокоенность у профессиональных сотрудников внешнеполитического ведомства.

Смена ключевого чиновника, курирующего отношения США с Европой, произошла на фоне усилий Вашингтона по поддержанию все более напряженных связей с континентом. Отсутствие у Ханрахана дипломатического опыта означает также его недостаточную осведомленность по делам Южного Кавказа. Тем не менее, несмотря на массовые увольнения и кадровые чистки, сопровождающие курс Трампа по продвижению в госструктуры сторонников идеологии MAGA, в Госдепартаменте остаются профессионалы, в том числе хорошо знакомые с ситуацией на Южном Кавказе. Джошуа Хак — один из таких специалистов, и его командировка в регион может иметь важное значение в контексте формирования политики администрации Трампа в отношении Азербайджана и Армении. Ранее Хак посещал регион в 2023 году — в период приграничных столкновений между Азербайджаном и Арменией и развития известных событий вокруг Карабаха. В октябре того же года он встретился в Баку с президентом Ильхамом Алиевым и обсудил процесс нормализации между двумя странами. В рамках этого визита дипломат также провел переговоры в Грузии и Армении. Его следующая поездка в Азербайджан и Армению состоялась в сентябре 2024 года. Основной целью того визита также были переговоры о ходе мирного процесса и побуждение сторон к скорейшему подписанию мирного соглашения. Тогда дипломат провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, Хак считается одним из авторов декларации о стратегическом партнерстве между США и Арменией, подписанной в начале текущего года — всего за несколько дней до инаугурации Трампа. Во время нынешнего визита Джошуа Хак встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Стороны обсудили «вопросы, касающиеся повестки стратегического партнерства между двумя странами». Как сообщает офис Мирзояна, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в ряде сфер, представляющих взаимный интерес, как это предусмотрено уставом партнерства, направленного на достижение конкретных результатов и укрепление устойчивости Армении. Мирзоян заявил, что на Южном Кавказе действительно существует возможность установления мира, а подписание соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном станет исторической вехой на этом пути.

Со своей стороны, американский дипломат отметил, что у него состоялась «прекрасная встреча» с Мирзояном, в ходе которой основное внимание было уделено «расширяющемуся партнерству между США и Арменией, а также продвижению по пути установления мира». «Крепкие отношения с Арменией способствуют процветанию всех наших граждан», — добавил он в кратком заявлении, распространенном посольством США в Ереване. В рамках визита Хак также провел встречи с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и специальным представителем по нормализации отношений с Турцией, вице-спикером парламента Рубеном Рубиняном. Дипломат назвал эти встречи «продуктивными». Однако встреча с премьер-министром Пашиняном не входила в повестку визита. Это дает основания полагать, что целью приезда Хака было не донесение конкретного политического послания, а, скорее, проведение своеобразной «разведки» на месте — для определения векторов внешнеполитических приоритетов новой администрации в регионе. В Баку встречи высокопоставленного американского дипломата начались в Министерстве иностранных дел, где он провел переговоры с министром Джейхуном Байрамовым. Согласно официальному сообщению азербайджанского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили «вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества», текущую ситуацию в процессе нормализации с Арменией, перспективы взаимодействия в сфере энергетики и другие темы. На момент подготовки материала информации о других встречах заместителя помощника госсекретаря в Баку не поступало.