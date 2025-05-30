Али Асадов собрал Совет. И выслушал Джаббарова с Мовсумовым

На заседании под председательством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова были подробно обсуждены План мероприятий по обеспечению макроэкономической стабильности и устойчивого экономического развития на среднесрочный период, инструменты поддерживающей экономической политики, бюджетная политика и другие приоритетные вопросы.

По вопросам повестки дня были заслушаны доклады помощника президента Шахмара Мовсумова и министра экономики Микаила Джаббарова. Члены Экономического совета также провели широкие обсуждения по представленной повестке экономической политики.

По итогам заседания были приняты решения с учетом мнений и предложений членов Экономического совета, а также даны соответствующие поручения профильным ведомствам.