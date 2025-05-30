В UNEC прошел III Форум преподавателей иностранных языков

В этом году в форуме, организованном Департаментом иностранных языков UNEC и посвященном теме «Языковые навыки и экономические возможности: подготовка студентов к мировому рынку», приняли участие местные и зарубежные гости, представители British Council, Пекинского университета иностранных языков, Института Конфуция, а также преподаватели и специалисты по языкам ведущих высших учебных заведений Азербайджана.

Выступая с приветственной речью на форуме, проректор по учебной работе, доцент Герай Мусаев рассказал о реформах, реализуемых в UNEC в сфере преподавания иностранных языков, а также о целенаправленной деятельности Департамента иностранных языков в этом направлении. В своем выступлении он подчеркнул роль владения иностранными языками в интеграции студентов в мировой рынок труда и отметил, что вузом предприняты шаги в этом направлении в соответствии с международными стандартами.

На мероприятии также выступили посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд и директор British Council в Азербайджане Наргиз Гаджиева. Они рассказали о возможностях, которые создают языковые навыки, и высоко оценили реформы, проводимые UNEC в этой сфере. Также было отмечено, что форум создал широкие возможности для применения современных методов обучения и обмена опытом, а также еще больше укрепил сотрудничество между местными и международными специалистами.

На форуме, модератором которого выступили директор Департамента иностранных языков UNEC, доцент Айсель Халилова и генеральный директор Европейской азербайджанской школы Франческо Банкини, своими мнениями на новые инициативы в области иноязычного образования поделились профессор Хуа Ян из Пекинского университета иностранных языков, заведующий кафедрой «Азербайджанский язык» Азиатского факультета университета Акшин Алиев и другие спикеры.

Во второй день форума инструкторы, аккредитованные British Council, а также профессиональный преподавательский состав UNEC организуют практические семинары на темы по применению искусственного интеллекта в обучении, интерактивным методам и инновациям в преподавании языков.