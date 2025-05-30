Крестовый поход Макрона против Израиля. Тель-Авив недоволен

«Крестовый поход президента Макрона против государства Израиль продолжается. Факты Макрона не интересуют. Гуманитарной блокады нет. Это откровенная ложь», - говорится на странице ведомства.

В пятницу Макрон заявил, что Европа должна ужесточить меры в отношении Израиля, если полномасштабная поставка гуманитарной помощи в сектор Газа не возобновится. Он отметил, что запрет Израиля на ввоз гумпомощи в Газу еще не полностью снят, поэтому гуманитарная ситуация в Газе обостряется.

В свою очередь в израильском внешнеполитическом ведомстве отметили, что за эту неделю в сектор Газа пропустили примерно 900 грузовиков с гумпомощью, а еще сотни грузовиков ожидают обработку грузов сотрудниками ООН.

Параллельно с тем, разъяснили в МИД, начали работу центры распределения гумпомощи под эгидой организации Gaza Humanitarian Fund, благодаря чему жители сектора Газа уже получили два миллиона рационов и десятки тысяч наборов с помощью.

«Но вместо того, чтобы оказать влияние на террористов, Макрон хочет вознаградить их палестинским государством (...) И стремление Макрона добиться санкций тоже направлено против Израиля, который оказался под атаками сразу с нескольких фронтов, который пытаются уничтожить», - подчеркнули в МИД.