Ильхам Алиев поговорил по телефону с президентом ОАЭ

В пятницу, 30 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы АР.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием связей, особо подчеркнули взаимные визиты на высоком уровне между двумя странами и расширение торгово-экономического сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что вчера принял делегацию бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов, и коснулся состоявшихся плодотворных обсуждений.

Во время телефонного разговора с удовлетворением было подчеркнуто, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты тесно сотрудничают и постоянно поддерживают друг друга в рамках международных организаций, состоялся обмен мнениями о перспективах связей и будущих контактах.