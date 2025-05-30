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Ильхам Алиев поговорил по телефону с президентом ОАЭ

19:39 532

В пятницу, 30 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы АР.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием связей, особо подчеркнули взаимные визиты на высоком уровне между двумя странами и расширение торгово-экономического сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что вчера принял делегацию бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов, и коснулся состоявшихся плодотворных обсуждений.

Во время телефонного разговора с удовлетворением было подчеркнуто, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты тесно сотрудничают и постоянно поддерживают друг друга в рамках международных организаций, состоялся обмен мнениями о перспективах связей и будущих контактах.

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