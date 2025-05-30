Сборная Азербайджана обыграла Черногорию и вышла в финал чемпионата мира

Сборная Азербайджана обыграла Черногорию со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира.

На 23-й минуте голкипер нашей команды Агасеид Гасымов дальним ударом открыл счет в матче. Никола Радоньич на 30-й минуте восстановил равновесие. А победный гол сборной Азербайджана на 44-й минуте забил Рамиз Човдаров, мощно пробивший со средней дистанции.

Стоит отметить, что игра получилась достаточно жесткой. Пару раз на поле даже возникали стычки.

*** 19:40

На чемпионате мира по мини-футболу в Баку настала пора полуфиналов.

В 20:00 на площадку Национальной гимнастической арены выйдут сборные Азербайджана и Черногории.

Напомним, подопечные Эльшада Гулиева заняли 1-е место в группе «А». Сборная Азербайджана сыграла вничью с Бахрейном (1:1) и обыграла Словению (4:0) с Мавританией (2:0). В 1/8 финала в серии пенальти был пройден последний чемпион мира Румыния (1:1, 2:1), а в четвертьфинале мы обыграли Англию (2:1).