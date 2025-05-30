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Россия заявила в ООН, что готова вечно воевать с Украиной

20:21 1596

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва намерена продолжать военную агрессию против Украины неограниченное количество времени.

«Цели России могут быть достигнуты как мирным, так и военным путем. Наши вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется», — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, «настало время всем сделать выбор».

При этом Небензя отметил, что Россия «в принципе готова рассмотреть возможность прекращения огня, но при условии выполнения ряда требований». Среди них — остановка мобилизации в Украине и прекращение военной помощи со стороны западных государств. «В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня», — сказал он.

По его словам, «такое решение могло бы позволить выйти на решение первопричин конфликта». При этом для того, чтобы добиться этого, необходимо видеть встречные шаги и другой стороны, считает Небензя.

Заявление Небензи о готовности к «бесконечной» войне перекликается с риторикой помощника президента России Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах в Стамбуле как в 2022 году, так и в мае 2025-го. По информации The Economist, во время последних переговоров Мединский требовал от Украины передать под контроль России территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые российская армия не может полностью захватить. В противном случае, как сообщало издание, он угрожал наступлением на Сумскую и Харьковскую области и заявлял, что Москва готова вести войну «вечно», ссылаясь на затяжное противостояние со Швецией в XVIII веке.

Следующая встреча между сторонами может пройти 2 июня в Стамбуле. Идею о ее проведении 28 мая выдвинул глава МИД России Сергей Лавров. Киев подготовил мирный меморандум и настаивает на предварительном обмене предложениями перед началом новых консультаций. Однако на сегодняшний день Москва так и не направила свой вариант документа. Участие украинской делегации в переговорах 2 июня пока официально не подтверждено.

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