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Трампу разрешили депортировать сотни тысяч мигрантов

20:36 757

Американский Верховный суд разрешил администрации президента США Дональда Трампа отказать в правовом статусе более 500 тыс. иммигрантов из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа, который позволял им законно находиться на территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в распоряжении суда.

В нем подчеркивается, что Верховный суд удовлетворил ходатайство исполнительной власти об отмене соответствующей программы, которая была запущена администрацией 46-го президента США Джо Байдена.

Ранее суды низшей инстанции отклонили попытку Вашингтона отменить соответствующий легальный статус, предоставленный 532 тыс. мигрантов из четырех латиноамериканских стран. Суды посчитали, что Министерство внутренней безопасности США не провело необходимого анализа каждого конкретного случая. При этом постановление Верховного суда не отменяет правовой статус для граждан других стран, например Афганистана и Украины.

Мигранты из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа могли заранее подать заявку на въезд в США и получить разрешение на работу сроком на два года при условии, что они смогут найти поручителя, находящегося в Соединенных Штатах. Эту программу резко критиковали республиканцы.

Верховный суд уже второй раз встает на сторону Трампа в вопросе о миграции. Ранее было отменено решение суда низшей инстанции, запретившего исполнительной власти депортировать примерно 300 тыс. венесуэльцев.

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