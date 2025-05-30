Кто зарезал президента Федерации муай-тай? Арестован главный тренер сборной Азербайджана

Задержаны пять человек, нанесших ножевые ранения Аразу Мусаеву. Среди них главный тренер сборной Азербайджана по кикбоксингу Эльшан Абдулрахимов. Об этом сообщил турецкий телеканал Haberturk.

Как сообщает телеканал, трое из задержанных являются гражданами Узбекистана, а двое - Азербайджана.

Президент Федерации муай-тай Азербайджана, 9-кратный чемпион мира Араз Мусаев получил ножевые ранения в среду, 28 мая, в Турции. Его дважды ударили ножом - в шею и в живот.

Инцидент произошел в Анталье, где проходит чемпионат мира по версии IFMA. В турнире участвуют 14 спортсменов из Азербайджана, а делегацию возглавляет сам Араз Мусаев.