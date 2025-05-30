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Кто зарезал президента Федерации муай-тай? Арестован главный тренер сборной Азербайджана

Эксклюзив
20:43 1956

Задержаны пять человек, нанесших ножевые ранения Аразу Мусаеву. Среди них главный тренер сборной Азербайджана по кикбоксингу Эльшан Абдулрахимов. Об этом сообщил турецкий телеканал Haberturk.

Президент Федерации муай-тай Азербайджана Араз Мусаев

Как сообщает телеканал, трое из задержанных являются гражданами Узбекистана, а двое - Азербайджана.

Президент Федерации муай-тай Азербайджана, 9-кратный чемпион мира Араз Мусаев получил ножевые ранения в среду, 28 мая, в Турции. Его дважды ударили ножом - в шею и в живот.

Инцидент произошел в Анталье, где проходит чемпионат мира по версии IFMA. В турнире участвуют 14 спортсменов из Азербайджана, а делегацию возглавляет сам Араз Мусаев.

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