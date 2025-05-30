Запад платит России втрое больше, чем Украине

Россия продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте ископаемого топлива на Запад, благодаря чему ей удается финансировать войну в Украине. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), которые проанализировала ВВС.

Аналитики подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения Россия заработала на экспорте углеводородов втрое больше, чем Украина получила в виде помощи от союзников, а сами союзники заплатили России за ее ископаемые больше, чем предоставили Киеву помощи.

Отмечается, что доходы от продажи нефти и газа являются ключевыми для поддержки российской военной машины. С начала полномасштабного вторжения Россия получила более 883 млрд евро (973 млрд долларов) от экспорта ископаемого топлива, в том числе 228 млрд евро от стран, которые ввели санкции против нее. Большая часть этой суммы - 209 млрд евро - поступила от стран ЕС.

Несмотря на прекращение транзита российского газа через Украину в январе 2025 года, он продолжает поступать в Европу через Турцию во все больших объемах. По данным CREA, его поставки выросли на 26,77% в январе и феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

В 2024-м российские доходы от экспорта сырой нефти выросли на 6%, а от трубопроводного газа - на 9% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт газа в Европу вырос на 20% в 2024-м, а экспорт сжиженного природного газа (СПГ) достиг рекордных уровней, и сейчас половина экспорта СПГ из России идет в ЕС, отмечает CREA.

В материале отмечается, что правительства многих странах Европы не хотят реально ограничивать возможности России по добыче и продаже нефти, ведь боятся последствий для мировых энергетических рынков, в частности роста цен на энергоносители. Однако, по мнению активистов и экспертов, западные правительства располагают инструментами и средствами, чтобы остановить поток нефтегазовых доходов России.

Эксперты, опрошенные ВВС, скептически относятся и к заявлениям Дональда Трампа о том, что война с Украиной закончится, если ОПЕК снизит цены на нефть.