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Алкоголь и здоровье: крупные производители спорят с ВОЗ

21:21 335

Крупнейшие мировые производители алкоголя — пивоваренные, винодельческие и производители крепких спиртных напитков — разрабатывают стратегии против растущего давления со стороны общественности и международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая с 2023 года утверждает, что «безопасного уровня потребления алкоголя не существует». Об этом сообщает Financial Times.

На фоне снижения глобального потребления и предложений ввести более жесткие меры, включая налоговое ужесточение и обязательные предупреждения о вреде алкоголя, представители отрасли начали публично оспаривать позицию ВОЗ и продвигать социальные аспекты умеренного потребления. Так поступили Diageo и Asahi. А Heineken запустила рекламную кампанию о пользе «живого общения» — ее суть в том, что умеренное потребление алкоголя этому может способствовать.

Бизнес опасается повторения истории с табачной индустрией, которая потеряла влияние и репутацию после агрессивных попыток защитить свою продукцию в конце XX века (табачные компании потратили много денег на исследования, в которых оспаривался вывод о тяжелом вреде для здоровья от курения, но эффект оказался обратным: регулирование отрасли с ними перестали обсуждать).

Научные исследования, говорящие о том, что от умеренного потребления алкоголя может быть не только вред, проводятся. Так, ученые из Фуданьского университета (Шанхай) установили, что регулярное, но умеренное употребление белого вина и шампанского может быть связано со снижением риска внезапной остановки сердца. Анализ данных полумиллиона участников проекта UK Biobank показал, что образ жизни, включая питание, вес, психологическое состояние и отношение к алкоголю, влияет на вероятность сердечных осложнений не меньше, чем медицинские факторы.

Исследование, опубликованное в Canadian Journal of Cardiology, также поставило под сомнение точку зрения, что только красное вино обладает выраженными кардиопротекторными свойствами. Эксперты считают, что сбалансированное поведение и осознанный подход к потреблению напитков — один из ключевых элементов профилактики.

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