Первая речь Байдена после диагноза рака

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден произнес первую публичную речь после того, как ему поставили опасный диагноз, призвав американцев защищать демократию. Выступление транслировалось в пятницу, ключевые тезисы приводит New York Post (NYP).

«Погибшие военнослужащие просят нас не выполнять их работу, а делать свою — защищать Америку и демократию здесь и сейчас», — заявил президент.

18 мая стало известно, что у Байдена диагностировано онкологическое заболевание простаты с метастазами в кости. По информации офиса экс-президента, бывшего главу государства осмотрели на прошлой неделе «в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании». По словам журналистов, несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, обнаруженный у Байдена, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его.

Позже американский сенатор Рон Джонсон заявил о том, что начал расследование о состоянии здоровья Байдена. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, кто руководил правительством США в годы его президентства.