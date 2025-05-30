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На Анталью обрушился торнадо

видео
21:44 1694

На турецкую Анталью обрушился торнадо, пишут турецкие СМИ.

Сильнее всего от пронесшегося вихря пострадал район Газипаша. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно порядка 70 разбитых теплиц в кварталах Гази и Бейобасы.

С некоторых домов порывами ветра сорвало крыши. Вдобавок ураганным ветром в городе повалило немало деревьев, движение по некоторым автодорогам пришлось временно перекрыть. По словам очевидцев, торнадо продлился всего несколько минут.

Жертв удалось избежать. В данный момент власти пытаются оценить ущерб от непогоды.

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