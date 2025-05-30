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Украина отказалась платить по ВВП-варрантам

21:53 1245

Украина не смогла договориться с кредиторами и пропустит выплату 665 миллионов долларов по государственному долгу, связанному с так называемыми ВВП-варрантами - долговыми обязательствами, привязанными к темпам экономического роста. Об этом сообщает Bloomberg.

2 июня Украина должна была бы уплатить кредиторам по этим обязательствам 665 миллионов долларов в связи с ростом ВВП в 2023 году. Но сегодня Министерство финансов обнародовало заявление, в котором подтвердило действие моратория на эти выплаты. Сам мораторий был введен еще в прошлом году и будет оставаться в силе до завершения реструктуризации этого долга.

«Мораторий на платежи по государственным деривативам является частью более широкой стратегии Украины, объявленной в августе 2024 года во время реструктуризации государственного долга. Эта стратегия предусматривает справедливое и равноправное отношение ко всем кредиторским требованиям в пределах периметра реструктуризации, с целью восстановления долговой устойчивости в рамках Программы МВФ», - говорится в заявлении Минфина.

Вместе с тем отмечается, что Киев еще в прошлом году договорился с инвесторами о том, что возможный дефолт по ВВП-варрантам не будет касаться обязательств по обычным международным облигациям.

Как пишет Bloomberg, проблема ВВП-варрантов заключается в том, что они не были включены в прошлогоднее соглашение о реструктуризации долга Украины в размере 20 миллиардов долларов.

В апреле Кабмин Украины провел переговоры с держателями варрантов и предложил им обменять их на суверенные облигации. Однако инвесторы были готовы реструктуризировать таким образом только майский платеж, требуя более 400 миллионов долларов наличными и конвертацию более 200 миллионов долларов в новые облигации. На это Кабмин не согласился.

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