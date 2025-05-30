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Азербайджанский гимнаст занял 4-е место на чемпионате Европы в Германии

ФОТО
Отдел спорта
22:09 458

Азербайджанский гимнаст Никита Симонов занял 4-е место в финале чемпионата Европы в немецком Лейпциге.

Сегодня, выступая на своем коронном предмете - кольцах, представитель Азербайджана набрал 14,333 балла и остановился в шаге от бронзы. Чемпионом в этом виде упражнений стал турецкий гимнаст Асил Адем (14,400 балла).

В квалификации Симонов с результатом 14,033 занял 7-е место.

Напомним, Никита является обладателем исторической для Азербайджана серебряной медали чемпионата Европы-2024 в итальянском Римини. Это была первая награда нашей страны на континентальных первенствах.

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