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Трамп и Си Цзиньпин будут искать выход из торговой войны

22:14 436

Администрация президента США обсуждает с китайской стороной организацию телефонного разговора лидеров — Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщили CNN два высокопоставленных чиновника Белого дома.

Они подчеркнули, что администрация Трампа считает этот диалог необходимым для возобновления торговых переговоров. По словам собеседников телеканала, Трамп на данный момент не рассматривает возвращение к 145-процентным пошлинам на китайские товары, если Пекин не будет выполнять обязательства, взятые в рамках заключенного в Женеве соглашения.

При этом экономические чиновники заявили президенту, что у США есть в распоряжении «другие инструменты, другие способы навредить Китаю». Один из источников CNN рассказал, что один из основных рассматриваемых вариантов включает усиление экспортного контроля за китайскими товарами.

Заключенное в начале мая соглашение между Китаем и США предусматривает взаимное снижение тарифов на 90 дней: Вашингтон пообещал снизить пошлины на китайские товары со 145 до 30%, а Пекин на американские — со 125 до 10%. Также стороны договорились создать «механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений».

Трамп после заключения сделки объявил о «полной перезагрузке» отношений с Китаем. Он утверждал, что Пекин согласился убрать «все неденежные барьеры», отмечая, что все договоренности сложно перенести на бумагу.

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