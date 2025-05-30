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Мужчина с молотком напал на синагогу в России

22:15 916

На синагогу в Сочи попытались напасть во время занятий детского кружка, сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.

Нападение произошло днем 29 мая, заявили в пресс-службе. «Неизвестный мужчина приехал к зданию синагоги на такси. Выйдя из машины, он достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В это время в синагоге происходило занятие детского кружка», — говорится в заявлении. Мужчина с молотком, как утверждает пресс-служба, выломал калитку ударами и пинками, проник во двор, но не смог попасть в помещение. Дети и педагоги, находившиеся внутри, не пострадали.

По словам представителя пресс-службы, до приезда полиции мужчина успел закидать здание синагоги камнями. Лозунгов он не выкрикивал, но снимал все на телефон. Нападавшего задержали, другие подробности неизвестны. Телеграм-канал Shot пишет, что нападавшим оказался 39-летний житель Ессентуков, состоявший на учете в психдиспансере.

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