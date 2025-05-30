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Казахстан отказался от БРИКС

22:20 2164

Казахстан не планирует присоединяться к БРИКС, заявил в интервью Al Jazeera президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, он руководствуется «прагматическими» соображениями и считает достаточным статус партнера организации.

Токаев отметил, что вопрос заключается в полезности полноценного членства, и обратил внимание, что у БРИКС «нет ни устава, ни секретариата, ни программ».

«Давайте посмотрим, насколько эффективной будет БРИКС как международная организация. Пока Казахстан останется наблюдателем, а дальше время покажет», — заключил он.

Казахстан стал партнером БРИКС с 1 января 2025 года. Сама организация появилась в 2006 году, сейчас в нее входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южноафриканская республика, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. С февраля БРИКС поставил на паузу прием новых членов, объяснив это «институциональными проблемами», возникшими в связи с увеличением числа участников.

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