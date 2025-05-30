Макрон просит Китай сдерживать Северную Корею

Китай должен повлиять на Северную Корею, чтобы та прекратила помогать России в войне против Украины, если не хочет, чтобы НАТО вмешивалась в дела Юго-Восточной Азии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает France 24.

Политик напомнил, что в течение последних лет выступал против того, чтобы Североатлантический альянс играл какую-либо роль в Азии.

«Но то, что происходит с Северной Кореей, действующей вместе с Россией на европейской земле, — это большой вопрос для всех нас», — отметил он и призвал Китай заставить КНДР вернуть войска домой. Макрон предупредил, что если этого не произойдет, НАТО придется рассмотреть возможность расширения своей деятельности в азиатском регионе.

Северная Корея поддержала Россию в войне против Украины в рамках договора о стратегическом партнерстве между двумя странами. Среди прочего Пхеньян направил около 15 тысяч своих солдат в Курскую область, часть которой удерживали ВСУ. За счет этого подкрепления регион удалось отбить. Кроме того, в настоящее время КНДР обеспечивает до половины артиллерийских боеприпасов, необходимых российской армии для продолжения военных действий. В отдельных частях зависимость от северокорейских поставок достигает 100%.