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Трамп анонсировал скорое заключение сделки с Ираном

23:05 318

Соединенные Штаты и Иран могут заключить договоренности по урегулированию противоречий вокруг ядерных разработок Тегерана уже в ближайшее время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Они бы предпочли заключить сделку. И, думаю, это может произойти в не столь отдаленном будущем», - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, проведенной вместе с возвращающимся в частный сектор куратором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илоном Маском.

Ранее WSJ узнала о подготовке Ираном и США рамочного договора по ядерной сделке.

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