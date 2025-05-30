Трамп анонсировал скорое заключение сделки с Ираном

Соединенные Штаты и Иран могут заключить договоренности по урегулированию противоречий вокруг ядерных разработок Тегерана уже в ближайшее время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Они бы предпочли заключить сделку. И, думаю, это может произойти в не столь отдаленном будущем», - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, проведенной вместе с возвращающимся в частный сектор куратором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илоном Маском.

Ранее WSJ узнала о подготовке Ираном и США рамочного договора по ядерной сделке.