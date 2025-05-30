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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Сенатор Грэм: Украина не проигрывает войну, посмотрите карту боев

23:11 634

Президент Владимир Зеленский принял в своем офисе американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, которые являются соавторами законопроекта о масштабных санкциях против РФ. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Во время встречи с сенаторами Зеленский заявил, что «Россия пытается сделать из дипломатии посмешище», поэтому на нее нужно оказывать дополнительное давление.

«И я благодарен за инициативу – двухпартийный законопроект о санкциях, который поддерживают уже 82 сенатора. Обсудили это и другие рычаги, которые можем применить, чтобы принудить Россию к миру», – перечислил президент.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Украина не может проиграть в войне против России, и добавил, что российская пропаганда пытается доказать обратное. «Чтобы удостовериться, достаточно посмотреть на карту боевых действий», - сказал он.

Также он пообещал обсудить уменьшение ценового потолка на российскую нефть с европейскими союзниками.

«Если Европа сделает это, это будет иметь значение. Это повредит российской военной машине, если Европа пойдет по этому пути. Кроме того, выровняйте санкции против Китая. Сенат будет действовать. Мы возвращаемся, чтобы проинформировать наших коллег. Я буду говорить с лидером большинства, а он - с лидером меньшинства, сенатором Шумером. На следующей неделе мы проведем брифинг украинцев в Сенате, и мы собираемся обсудить эту идею», – говорит он.

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