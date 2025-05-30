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«Упрямый Путин и упрямый Зеленский». Трамп очень удивлен

23:22 741

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский «очень упрямые».

Во время беседы с журналистами в Белом доме Трампа спросили, видит он в президенте РФ «хорошего или плохого парня». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», — ответил американский лидер.

«Я увидел вещи, которыми был очень удивлен. Ракеты выпускаются по городам, вроде Киева, во время переговоров, которые, как я думал, были очень близки к завершению… Мы собирались решить проблему, а потом внезапно ракеты запускают по городам и гибнут люди. Я не люблю быть удивленным. Поэтому я очень разочарован в этом плане. Однако я бы хотел, чтобы это закончилось», — добавил он.

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