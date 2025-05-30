Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выразил надежду, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров по Украине в Стамбуле, заложит основу на пути к миру. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

«Президент Эрдоган заявил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров, запланированных к проведению в Стамбуле, заложит камни на пути к миру и что участие обеих стран с сильными делегациями во встрече станет важным для продолжения динамики, достигнутой на пути к миру», - говорится в тексте.

Эрдоган также заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.

Президент Турции выразил надежду на скорое проведение по итогам мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле встречи лидеров.

«Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями РФ и Украины необходимо без промедления провести встречу на уровне лидеров и что это пойдет на пользу мирному процессу», - говорится в сообщении.