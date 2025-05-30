USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Трамп посоветовал Макрону «держать дверь закрытой»

30 мая 2025, 23:48 189

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившееся в сети видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон дала пощечину своему мужу, французскому президенту Эммануэлю Макрону. Свой комментарий американский лидер дал в Овальном кабинете Белого дома, передает CNN.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой брачный совет мог бы пригодиться его французскому коллеге, Трамп отметил, что незнаком с деталями инцидента.

«Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», — сказал американский лидер.

Трамп также рассказал, что общался с Макроном после появления видео и заверил, что в семье французского лидера «все в порядке».

Брижит ударила лидера Франции по лицу после прилета во Вьетнам, а затем демонстративно отказалась подавать руку. По информации источников, супруги якобы просто решили «подурачиться», поэтому говорить о серьезном конфликте не приходится.

Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле
Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле
30 мая 2025, 23:34 308
«Упрямый Путин и упрямый Зеленский». Трамп очень удивлен
«Упрямый Путин и упрямый Зеленский». Трамп очень удивлен
30 мая 2025, 23:22 742
Азербайджан обыграл Черногорию и сыграет с Венгрией в финале чемпионата мира
Азербайджан обыграл Черногорию и сыграет с Венгрией в финале чемпионата мира видео, обновлено
30 мая 2025, 23:16 4236
Казахстан отказался от БРИКС
Казахстан отказался от БРИКС
30 мая 2025, 22:20 2178
Запад платит России втрое больше, чем Украине
Запад платит России втрое больше, чем Украине
30 мая 2025, 21:06 2252
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
30 мая 2025, 17:37 1412
Али Асадов собрал Совет. И выслушал Джаббарова с Мовсумовым
Али Асадов собрал Совет. И выслушал Джаббарова с Мовсумовым официоз
30 мая 2025, 19:04 2780
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана?
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана? наше поле зрения; все еще актуально
30 мая 2025, 16:52 4567
Россия заявила в ООН, что готова вечно воевать с Украиной
Россия заявила в ООН, что готова вечно воевать с Украиной
30 мая 2025, 20:21 2858
Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну
Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну наш обзор
30 мая 2025, 18:32 3508
Что обсудили посол Азербайджана и замглавы МИД России?
Что обсудили посол Азербайджана и замглавы МИД России?
30 мая 2025, 18:20 2092

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле
Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле
30 мая 2025, 23:34 308
«Упрямый Путин и упрямый Зеленский». Трамп очень удивлен
«Упрямый Путин и упрямый Зеленский». Трамп очень удивлен
30 мая 2025, 23:22 742
Азербайджан обыграл Черногорию и сыграет с Венгрией в финале чемпионата мира
Азербайджан обыграл Черногорию и сыграет с Венгрией в финале чемпионата мира видео, обновлено
30 мая 2025, 23:16 4236
Казахстан отказался от БРИКС
Казахстан отказался от БРИКС
30 мая 2025, 22:20 2178
Запад платит России втрое больше, чем Украине
Запад платит России втрое больше, чем Украине
30 мая 2025, 21:06 2252
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
30 мая 2025, 17:37 1412
Али Асадов собрал Совет. И выслушал Джаббарова с Мовсумовым
Али Асадов собрал Совет. И выслушал Джаббарова с Мовсумовым официоз
30 мая 2025, 19:04 2780
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана?
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана? наше поле зрения; все еще актуально
30 мая 2025, 16:52 4567
Россия заявила в ООН, что готова вечно воевать с Украиной
Россия заявила в ООН, что готова вечно воевать с Украиной
30 мая 2025, 20:21 2858
Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну
Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну наш обзор
30 мая 2025, 18:32 3508
Что обсудили посол Азербайджана и замглавы МИД России?
Что обсудили посол Азербайджана и замглавы МИД России?
30 мая 2025, 18:20 2092
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться