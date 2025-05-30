Трамп посоветовал Макрону «держать дверь закрытой»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившееся в сети видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон дала пощечину своему мужу, французскому президенту Эммануэлю Макрону. Свой комментарий американский лидер дал в Овальном кабинете Белого дома, передает CNN.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой брачный совет мог бы пригодиться его французскому коллеге, Трамп отметил, что незнаком с деталями инцидента.

«Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», — сказал американский лидер.

Трамп также рассказал, что общался с Макроном после появления видео и заверил, что в семье французского лидера «все в порядке».

Брижит ударила лидера Франции по лицу после прилета во Вьетнам, а затем демонстративно отказалась подавать руку. По информации источников, супруги якобы просто решили «подурачиться», поэтому говорить о серьезном конфликте не приходится.